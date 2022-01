Arbitri & Arbitri – Simone Sozza è l’arbitro di Juventus-Napoli

Arbitri & Arbitri – Simone Sozza sarà l’arbitro del big match Juventus-Napoli

Il Napoli dopo la sosta natalizia ritorna in campo e affronterà la Juventus nel prossimo turno di campionato, iniziando così il girone di ritorno con un big match. Nelle ultime uscite gli azzurri non hanno raccolto molto, soprattutto in casa dove hanno inanellato ben tre sconfitte consecutive. Spalletti dovrà fare il conto delle assenze, tra infortunati, giocatori in coppa d’Africa e altri positivi al Covid-19. Lo stesso allenatore azzurro sarà assente a causa della sua positività, verrà nuovamente sostituito dal vice Domenichini.

L’arbitro designato per il big match di Torino è Simone Sozza (34 anni), al suo esordio in una gara di cartello. Originario di Milano ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 2004, per poi arrivare in giovanissima età ad arbitrare in Serie D. Nel 2015 viene promosso in Lega Pro, dove tre anni dopo viene premiato come miglior arbitro della stagione. Il 2019 segna il suo passaggio alla C.A.N B. Il suo esordio in una gara di massima serie avviene il 27 gennaio del 2020, in occasione della partita Parma-Udinese che terminerà 2-0 in favore dei padroni di casa. Chiuderà la stagione 2020/2021 con 8 gare in Serie A e 22 in Serie B.

I precedenti di Simone Sozza con il Napoli

Simone Sozza ha diretto una sola sfida in Serie A del Napoli, precisamente quella del 3 ottobre scorso contro la Fiorentina. La gara si chiuse con la vittoria degli azzurri per 2-1, con reti di Lozano e Rrahmani. Ad oggi questo è l’unico precedente di Sozza con il Napoli.

I precedenti di Simone Sozza con la Juventus

Sozza ha arbitrato solo una volta la Juventus, in occasione del match casalingo contro la Fiorentina il 6 novembre scorso. Gara terminata con la vittoria dei bianconeri per 1-0.

