Zola su Insigne: “Se decidi di andare in America non è solo questione di soldi”

La Stampa – Interviene Gianfranco Zola sul caso Insigne: “Difficile entrare in una scelta così personale. Se vai in America non è solo questione di soldi”.

Gianfranco Zola commenta la scelta di Lorenzo Insigne: “Difficile entrare in una scelta così personale. Se vai nel campionato americano non è solo questione di soldi. Ci sono anche motivazioni di vita. Non ha accettato l’offerta di un’altra grande europea, va proprio in un altro tipo di calcio. E immagino che avrà implicazioni anche sulla nazionale, col mondiale alle porte“.

