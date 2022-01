QUESTIONE DI MODULI – Juventus-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla trasferta contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Si avvicina il big match tra il Napoli e la Juventus che avrà luogo a Torino. La data del match è giovedì 6 gennaio e per entrambe le squadre sarà la prima sfida del girone di ritorno del campionato. Entrambe le compagini si apprestano a riprendere anche i loro impegni in Champions League ed Europa League. Sia gli azzurri sia i bianconeri si sono guadagnati l’accesso al prossimo turno delle competizioni. Non sarà facile per nessuna delle due squadre considerando che a causa di infortuni e Covud-19 dovranno far fronte a qualche assenza di troppo.

Il Napoli di Spalletti

La squadra capitanata dal tecnico di Certaldo è a tutti i costi in cerca di una vittoria per lasciare definitivamente alle spalle la brutta sconfitta allo Stadio Maradona contro lo Spezia. L’unica rete del match fu proprio un autogol frutto dal difensore Juan Jesus, che con un colpo di testa gettò il pallone nella propria porta spiazzando anche il portiere azzurro David Ospina. Nonostante ciò gli azzurri sono in una posizione più che positiva nella classifica di Serie A, cioè al terzo posto con 39 punti. Tre punti dunque potrebbero essere fondamentali per raggiungere Milan ed Inter, che attualmente si contendono il primato con 42 punti.

Ecco la probabile formazione partenopea: NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobokta; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Per quanto riguarda gli indisponibili la squadra deve far fronte alle assenze di Koulibaly, Anguissa, Lozano, Ounas, Osimhen, Mario Rui e Fabian Ruiz. Il Napoli punta dunque sulla consueta difesa a 4, che all’occasione potrebbe diventare anche una difesa a 3. Quasi nessuna modifica neanche nei restanti reparti: Victor Osimhen sarà sostiutito ancora una volta da Dries Mertens, mentre Matteo Politano ed il Capitano Lorenzo Insigne gli copriranno le spalle.

La Juventus di Allegri

Partita con il piede sbagliato in questa stagione di campionato la Juventus guidata da Massimiliano Allegri sta pian piano recuperando punti. I bianconeri infatti sono attualmente al quinto posto della classifica con 34 punti e l’ultima sconfitta della squadra risale allo scorso 27 novembre contro l’Atalanta.

Ecco la probabile formazione bianconera: JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Morata, Kean. Anche la compagine piemontese deve fare i conti con numerose assenze nello specifico mancheranno Chiellini, Bonucci ed Arthur.

Tattica Juventus-Napoli

Entrambe le squadre devono fare i conti con le assenze in difesa. In questi giorni gli azzurri si sono allenati soprattutto su velocità e resistenza: sicuramente saranno queste le armi a cui ricorreranno per contrastare gli avversari. D’altro canto la Juventus potrebbe anch’essa basarsi sui duelli fisici, sfruttando soprattutto l’assenza di Koulibaly in difesa

Maria Marinelli

