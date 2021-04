Arbitri&Arbitri – Antonio Di Martino sarà l’arbitro di Napoli-Crotone

Arbitri & Arbitri – Antonio di Martino sarà l’arbitro che dirigerà Napoli-Crotone, gara valida per la ventinovesima giornata di campionato.

Dopo un turno di stop dovuto alle gare delle Nazionali per la qualificazione al prossimo Mondiale, la Serie A riprende. Questo fine settimana ci sarà infatti la ventinovesima giornata di campionato; in questa occasione il Napoli si prepara ad affrontare il Crotone. La squadra allenata da Gennaro Gattuso sta pian piano lasciandosi alle spalle un periodo negativo che sembrava interminabile. Attualmente viene da tre vittorie consecutive ed è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Dall’altra parte c’è il Crotone, che non riesce ad abbandonare l’ultimo posto della classifica, ma non ha intenzione di perdere le speranze. Il club calabrese ha da poco ufficializzato sulla propria panchina Serse Cosmi e proprio qualche giorno fa il tecnico ha affermato che farà di tutto per vincere contro i partenopei.

I precedenti di Antonio Di Martino con il Napoli

La sfida tra Napoli e Crotone sarà diretta dall’arbitro Antonio Di Martino. La partita andrà in scena sabato 3 aprile alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. L’arbitro, nato a Giulianova nel 1987, appartiene alla sezione di Teramo. Di Martino inizia ad arbitrare nel 2003, ma solo nel 2012 avviene il suo esordio in Lega Pro, dove arbitra per ben quattro stagioni. Nel 2015 viene anche nominato il miglior arbitro giovane della categoria. Nel 2017 Di Martino approda in Serie A: nonostante ciò continua ad arbitrare soprattutto in serie B e per questa ragione ad oggi ha soltanto sei presenze nella massima serie calcistica. Fino ad ora il Napoli non ha mai disputato una gara diretta da lui, dunque il prossimo sabato l’arbitro incontrerà gli azzurri per la prima volta.

I precedenti di Antonio Di Martino con il Crotone

Con il Crotone il discorso è un po’ diverso, in quanto l’arbitro ha incontrato i rossoblù cinque volte tra Serie A e Serie B. Il bilancio dei calabresi non è né positivo né negativo: con Di Martino la squadra ha collezionato una vittoria, una sconfitta e tre pareggi. Gli ultimi due incontri tra il Crotone e l’arbitro marchigiano sono avvenuti durante questa stagione. Il primo dei due risale allo scorso ottobre e coincide con una pesante sconfitta della squadra all’epoca allenata da Giovanni Stroppa, battuta dal Cagliari per 4-2. In quell’occasione il Crotone termina la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione dell’ex centrocampista del Napoli Luca Cigarini. L’ultimo incontro risale al mese di dicembre, la sfida in questione è Udinese-Crotone e questa volta la partita termina con un pareggio a reti bianche.

Maria Marinelli

