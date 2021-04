Napoli-Crotone: la probabile formazione di Gattuso, Meret e Bakayoko dal primo minuto

Il tecnico azzurro si trova a fare i conti con alcune assenze importanti

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna prova ad anticipare la probabile formazione del Napoli in vista del match contro il Crotone. Nel 4-2-3-1 di Gattuso scelte quasi obbligate, Meret prenderà il posto dell’infortunato Ospina, difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui (con Koulibaly che deve scontare la squalifica). A centrocampo torna la coppia Fabian–Bakayoko (data l’indisponibilità di Demme per infortunio), il reparto avanzato sarà formato da Politano, Zielinski, Insigne a supporto di Osimhen, in vantaggio su Mertens per la titolarità.

Queste la formazione:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

