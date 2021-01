Aria tesa in casa Juventus, è scontro tra Nedved e Paratici

Aria pesante in casa Juventus alla vigilia della sfida al Napoli per la Supercoppa.

Il quotidiano La Repubblica, riporta in merito ad una presunta lite tra il vicepresidente Pavel Nedved e Fabia Paratici, direttore dell’area tecnica. Il motivo parrebbe essere riconducibile alla vicenda dell’esame di italiano di Suarez, ecco quanto riportato:

“L’inchiesta di Perugia e il caso Suarez stanno danneggiando l’immagine del capo dell’area tecnica (indagato per false dichiarazioni al pm) non solo per le questioni penali ed etiche ma anche sul piano meramente professionale, e questo a causa dell’sms spedito all’avvocato dell’attaccante Suarez”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Napoli, Tavares del Benfica sarà il colpo estivo

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 18 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: locali aperti per protesta a Milano, 200 multe