Aronica: “Napoli ridimensionato, ADL deve fare chiarezza”

Il commento dell’ex azzurro al momento attuale in casa Napoli

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di “A Tutto Mercato” in onda su TMW Radio dell’attuale finestra di mercato azzurro e degli addii illustri avvenuti finora.

Queste le sue parole:

“La politica societaria messa in atto lascia capire che c’è un ridimensionamento. Koulibaly è uno dei difensori più forti d’Europa. Ora la distanza dalle milanesi è sempre più grande. Ci sarà sicuramente un colpo psicologico per chi arriva senza i giocatori di personalità come Koulibaly che guidano è dura. La società dovrebbe far chiarezza con i tifosi e i giornalisti. Manca la comunicazione, il presidente nella libertà di agire dovrebbe dire quali sono gli obiettivi della società.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Il Napoli cede Ferrari al Vicenza: il comunicato

UFFICIALE – Il programma allenamenti del Napoli a Castel di Sangro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruby ter: difesa Barizonte, solo giudizi morali e non penali