Tuttomercatoweb – Mazzocchi, possibile esordio con l’Ungheria: surclassato Emerson.

Secondo quanto esposto dal quotidiano online, Roberto Mancini starebbe pensando ad un cambio rivoluzionario sulla fascia contro l’Ungheria. I convocati dell’Italia:

“Possibile esordio questa sera con la maglia della Nazionale per il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Dopo essersi accomodato in tribuna venerdì sera, nella sfida vinta 1-0 contro l’Inghilterra, Mazzocchi è stato inserito nella lista dei 23 calciatori convocati per Ungheria-Italia al posto di Emerson Palmieri. Cambia il terzo portiere, con Provedel al posto di Vicario. Tribuna confermata per Gatti e Cancellieri. Ecco i 23 azzurri scelti dal ct e i numeri di maglia”.

Portieri – (1) Donnarumma, (12) Meret, (21) Provedel.

Difensori – (2) Di Lorenzo, (3) Dimarco, (4) Toloi, (5) Luiz Felipe, (15) Acerbi, (17) Mazzocchi, (19) Bonucci, (23), Bastoni.

Centrocampisti – (6) Pobega, (7) Frattesi, (8) Jorginho, (13) Esposito, (14) Grifo, (16) Cristante, (18) Barella.

Attaccanti – (9) Scamacca, (10) Raspadori, (11) Gnonto, (20) Gabbiadini, (22) Zerbin.

