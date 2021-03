Arriva la conferma, Nikola Maksimović non rinnoverà con il Napoli

La Gazzetta dello Sport conferma: Nikola Maksimovic non rinnoverà il suo contratto con il Napoli.

Il rapporto tra Maksimović e il Napoli è ormai agli sgoccioli. Il serbo non rinnoverà con la maglia del Napoli.

Ormai non ci sono più dubbi in merito al futuro di Nikola Maksimović: il difensore non rinnoverà con la casacca del Napoli. Il serbo lascerà scadere il proprio contratto alla fine di questa stagione liberandosi a parametro zero.

La trattativa per il rinnovo, a quanto pare, non sarebbe mai del tutto decollata. L’ostacolo più grande che ha bloccato completamente ogni tipo di mossa a riguardo, è stata la volontà del giocatore di percepire uno stipendio più alto di quello attuale. L’ingaggio è quello di 1.2 milioni di euro all’anno.

La risposta del club azzurro è stata negativa, in quanto De Laurentiis al momento non ha la possibilità di concedere alcun aumento del monte ingaggi.

