Roma, Sarri favorito per la panchina. Primi contatti con la dirigenza

Roma, Sarri è il favorito per la panchina

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri sarebbe il favorito per guidare nella prossima stagione la Roma. Attraverso il suo agente, Ramadani, ci sono stati dei contatti indiretti con la dirigenza giallorossa guidata da Friedkin per sondare il terreno. L’ex tecnico del Napoli sarebbe interessato a questa possibilità, inoltre avrebbe già visionato la rosa a disposizione. Tutto però passa dal posizionomento in campionato della Roma, perchè in caso di qualificazione alla Champions scatterebbe il rinnovo automatico dell’attuale tecnico Fonseca con relativo aumento di stipendio.

