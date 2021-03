Inzaghi, il profilo che intriga De Laurentiis: i diversi fattori che lo rendono ideale

Secondo le indiscrezioni de La Repubblica Simone Inzaghi sarebbe in cima alla lista di De Laurentiis.

La lista dei possibili sostituti di Gattuso è in continua evoluzione, De Laurentiis ha un nuovo nome in ballo.

L’addio di Gattuso è ormai certo a fine stagione. Il presidente De Laurentiis si sta già adoperando nel trovare l’allenatore adatto per la sostituzione di Gattuso. In cima alla lista odierna del patron azzurro c’è Simone Inzaghi. L’attuale tecnico della Lazio sarebbe il profilo ideale per l’imprenditore partenopeo: innanzitutto per il salario, in quanto quest’ultimo si accontenterebbe di un triennale da 3 milioni.

Poiché De Laurentiis è avvezzo nel limitare le spese in vista della complicata situazione finanziaria post-pandemia, rispetto ad altri allenatori che sono nella sua famigerata lista, Inzaghi sembrerebbe essere l’unico che ha già fatto esperienza in Champions League, garantendo in questo modo maggiore competitività nella zona europea.

