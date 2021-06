Nazionale: un problema al ginocchio frena Osimhen, no alla convocazione

Il Corriere dello Sport riporta una notizia inerente a Victor Osimhen, sembrerebbe che l’attaccante abbia rinunciato alla convocazione in Nigeria per un problema al ginocchio.

I problemi in casa Napoli non finiscono mai, anche in tempi di nazionali, Victor Osimhen ha riscontrato un problema al ginocchio.

A campionato concluso è periodo di nazionali. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Victor Osimhen ha rinunciato alla convocazione con la Nigeria.