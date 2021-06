Inter-Juventus 2018: il video delle Iene alimenta altri dubbi!

Inter-Juventus del 2018: il video delle Iene che alimenta altri dubbi

Non si placano le polemiche su Inter-Juve del 2018, la famosa partita che vide l’arbitro Orsato non punire un fallo evidente del calciatore Pjanic ai danni dell’interista Rafinha. La mancata sanzione col giallo che avrebbe comportato, di conseguenza, l’espulsione per doppia ammonizione del calciatore bianconero avrebbe rimesso le squadre in parità numerica, visto che l’Inter stava giocando in 10 da parecchi minuti. La cosa più grave, a detta di tanti, è che la mancata espulsione ha viziato il campionato che avrebbe potuto avere un esito diverso dal momento che il Napoli era appena a un punto dietro la capolista Juventus.

Le Iene, grazie al servizio di Filippo Roma, hanno cercato di ricostruire con l’ausilio di immagini esclusive, ma prive di audio, quanto accaduto nella sala VAR in occasione di quel fallo.

