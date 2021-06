Occasione Europeo: ADL non rinuncerebbe ad offerte per Insigne

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica, pone l’attenzione su Lorenzo Insigne e sulla sua situazione contrattuale in scadenza a giugno 2022.

La permanenza di Lorenzo Insigne al Napoli è in bilico, il capitano nel post-europeo avrà occasione di chiarire la sua posizione con De Laurentiis.

“La situazione di Lorenzo Insigne è differente, uno dei leader del ct Mancini, dovrà attendere di ritornare alla base per poter trovare un accordo in merito al rinnovo di contratto. Un exploit con la maglia dell’Italia potrebbe rendere le cose più interessanti e mischiare le carte in tavola, soprattutto se durante le prossime settimane dovessero arrivare offerte irrinunciabili per il cartellino del capitano”.

