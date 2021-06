Chieriello: “Politano fuori per Bernardeschi ci può stare, a volte ci dice, bene altre no”

Umberto Chiariello sul suo profilo Twitter esprime la sua opinione sulla decisione di Roberto Mancini in vista di Euro2020.

In merito alle decisioni di Mancini, Chiariello dichiara di essere impopolare e in accordo con la sua scelta.

“So di essere impopolare, ma il taglio di Politano a favore di Bernardeschi ci sta e non è una novità: Bearzot fece fuori Bomber Pruzzo per Rossi. La nazionale è come un club e spesso privilegia chi fa parte del gruppo al di là del campionato. Anche Meret ha beneficiato di questo.

Non sono le prestazioni del campionato il criterio principale delle scelte dei CT: è da sempre così. A volte dice bene, altre male. Se dovessimo guardare al campionato, non dovrebbero esserci: Sirigu, Meret, E. Palmieri, Chiellini, Sensi, Cristante, Bernardeschi. Circa 1/3 della nazionale”.

