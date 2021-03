Jacobelli: “Gattuso da riconfermare, era naturale che il Napoli sarebbe risalito”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare i temi scottanti degli ultimi giorni.

Jacobelli interviene esponendo la sua opinione anche sui temi di casa Napoli.

Il Napoli sta tornando con prepotenza in zona Champions: “Era nell’ordine naturale delle cose che la squadra di Gattuso, una volta che fossero rientrati i titolari, sarebbe risalita. Le critiche, che risalgono ad un mese fa, non tenevano conto delle criticità che ha dovuto affrontare il tecnico azzurro. Non è da sottovalutare che ha giocato partite senza 7-8 giocatori. Sarei favorevole alla prosecuzione del rapporto”.

