la Repubblica – Arriverà un’offerta di 120mln per Osimhen: il Psg rimpiazza così Mbappè

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Victor Osimhen, preannunciando la mossa di mercato del Psg:

“Sarà complicato, per il Napoli, evitare la partenza di Osimhen. A De Laurentiis, del quale si conosce la stima proprio per il papabile Pioli, arriverà per il centravanti l’offerta da 120 milioni del Psg che, peraltro, se dovrà rimpiazzare Mbappé transfuga al Real Madrid, pare disposto a spendere la stessa cifra per Leao”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan-Napoli, Mazzarri: “Al di là del gol abbiamo fatto un’ottima gara”

Milan-Napoli, Mazzocchi: “Meritavamo qualcosa in più”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni a Milano, Fedez a Miami: sono sempre più lontani