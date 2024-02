Calamai: “Ciclo finito per il Napoli, a giugno quello di Osimhen non sarà l’unico addio”

Calamai sulla stagione del Napoli

Attraverso l’editoriale pubblicato su TMW, il giornalista Luca Calamai si è soffermato su quanto sta succedendo al Napoli in questa stagione e su cosa potrebbe succedere a giugno. Ecco quanto riportato:

“Ciclo chiuso invece per i partenopei nonostante i tentativi del presidente De Laurentiis di rimettere insieme i pezzi di un mosaico che non esiste più. Il ritorno di Osimhen sarà fondamentale. Ma il fuoriclasse africano a giugno se ne andrà. E con lui altri pezzi importanti. Vedi Zielinski. De Laurentiis non dovrà sbagliare il nuovo allenatore”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

