Ass. Ferrante annuncia: “Tributo a Maradona per Napoli-Barcellona: al 10°minuto il coro per Diego”

Ass. Ferrante, annuncia un tributo a Maradona per Napoli-Barcellona

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante è intervenuta nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, annunciando l’iniziativa di fare un tributo a Maradona per Napoli-Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ass. Ferrante annuncia un tributo a Maradona

“Ci siamo inventati un tributo a Maradona per la partita tra Napoli-Barcellona in programma giovedì sera. Il decimo minuto sarà dedicato a Diego e si canterà il coro durante la partita. Magari il coro “olè, Diego” si potrà ripetere per ogni partita del Napoli al Maradona al minuto 10. Stiamo già lavorando per creare in più luoghi della città linee guida per i turisti che vogliono approdare a Napoli per visitare i luoghi sacri creati per Diego”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report SSC Napoli: Politano lavoro in gruppo. Aggiornamenti su Di Lorenzo, Insigne, Anguissa e Lozano

Calciomercato: Nome nuovo per il centrocampo azzurro, Adrien Tameze del Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Letta indica le priorità del Pd e ‘blinda’ il percorso con il M5s