Assemblea della Lega Serie A conclusa: il comunicato

L’assemblea della Lega Serie A si è conclusa, le società hanno dato il loro ok alla ripresa dei lavori, a patto che dal Governo arrivi il via libera.

Assemblea della Lega Serie A: il comunicato

L’Assemblea della Lega Serie A si è conclusa. Questa mattina in videoconferenza, le società di Serie A hanno dato il loro ok alla ripresa dei lavori, a patto che dal Governo arrivi il via libera per la ripresa. Di seguito il comunicato diramato al termine dei lavori.

Il comunicato:

“L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.

