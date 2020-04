Caiazza contro Sarri: “Eviti certe frasi, sa che la Juve ha vinto uno scudetto grazie a Orsato”

Caiazza contro Sarri

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto alla trasmissione Linea Calcio su Canale 8, commentando le recenti dichiarazioni di Sarri tecnico della Juventus.

“Ho sempre stimato Sarri come allenatore, dal punto di vista umano qualsiasi tecnico vorrebbe andare alla Juventus, la massima squadra in Italia che può spendere quanto vuole, ma bisogna avere il coraggio di dire certe cose o di restare in silenzio. Non puoi pensare di venire a Napoli senza essere fischiato. Hai vissuto sulla pelle quella che è la Juventus contro il Napoli proprio tu, che lo scudetto lo avevi vinto sul campo. Non prenderci in giro, Sarri, dicendo che non lo hai vinto perché sei scarso. Non lo hai vinto perché prima della Fiorentina il signor Orsato non ha mandato fuori Pjanic per un fallo netto”.

