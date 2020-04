Cassano: ”Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio”

CASSANO DECISO: NON SI PUO’ TORNARE IN CAMPO!

Antonio Cassano è intervenuto su Instagram nell’ormai consueta diretta del lunedì sera con Pierluigi Pardo per lanciare un appello alle istituzioni affinchè fermino il calcio.

Queste le sue parole:

“Tornare a giocare? La realtà dei fatti è che non si può tornare in campo, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni, anche ci fossero 8/10 cambi. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile. Il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio. Buffon rinnova? Non è una sorpresa. Gigi vuole fare il mondiale nel 2022, giocherà il sesto mondiale. Farà un anno e poi vedrete che continuerà, facciamo una scommessa? “. Conclude Cassano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, Conte: “Fase 2 dal 4 maggio, programmi differenziati per le varie regioni”

Coronavirus, le quotazioni del petrolio ad un ribasso storico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4/5