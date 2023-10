Atalanta, doppio infortunio per Toloi: la situazione

Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi non è stato convocato per la sfida contro la Lazio a causa di un doppio infortunio.

Doppio infortunio per Rafael Toloi: il difensore dell’Atalanta sarà costretto a saltare la sfida di campionato contro la Lazio.

Di seguito Sportmediaset ha fatto il punto della situazione:

“Niente trasferta con la Lazio per Rafael Toloi, che presumibilmente dovrà stare fermo per diversi mesi a causa di un infortunio muscolare riportato giovedì sera in Europa League a Lisbona contro lo Sporting. Il report dell’Atalanta parla di contusione diretta con trauma in iperestensione del ginocchio sinistro con conseguente lesione focale del bicipite femorale sinistro.”

Fonte foto: Flickr.com

