Atalanta-Napoli, Giuntoli non segue la squadra. Affare Osimhen in chiusura?

Giuntoli non sarà a Bergamo

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli non è a Bergamo a seguire la partita tra Napoli ed Atalanta. Al momento, sarebbe impegnato nella chiusura della trattativa che dovrebbe portare Victor Osimhen in maglia azzurra. Nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie in merito, ma il Napoli è davvero vicinissimo all’acquisto della punta nigeriana e la mancata presenza del ds al match di stasera è un indizio molto chiaro.

