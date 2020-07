Atalanta-Napoli 2-0, decidono Pasalic e Gosens

L’Atalanta continua a volare, addio sogno Champions per il Napoli

Primo Tempo

La prima frazione di gara vede il Napoli ben messo in campo, che sfoggia anche un buon palleggio. Poche occasioni da ambo le parti, con gli azzurri che sembrano più in palla degli avversari. Ospina dopo uno scontro di gioco, si procura una ferita alla testa ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Meret. Il primo tempo va via via spegnendosi, con il Napoli che sembra avere il predominio del gioco.

Secondo Tempo

Avvio da incubo per il Napoli, che subisce un uno due che lo mette k.o. Pasalic di testa insacca da solo al centro area, mentre Gosens approfitta di un altro svarione difensivo e raddoppia. Il Napoli accusa il doppio colpo, anche sul piano fisico, dove i bergamaschi sono nettamente superiori. Gli azzurri faticano a trovare spazi nel tentativo di riaprire la gara, ma l’Atalanta copre bene tutto il campo e non corre particolari rischi. Goal annullato a Milik per posizione di fuorigioco, poi il Napoli non avrà più occasioni fino alla fine della partita. Finisce qui con ogni probabilità il sogno Champions degli azzurri, con l’Atalanta che vola a +15 in classifica sul Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli, Giuntoli non segue la squadra. Affare Osimhen in chiusura?

Calciomercato – Napoli, il Milan offre 40 milioni per Hirving Lozano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stefano De Martino in barca con una bionda, ma è solo un’amica: “Si chiama Emma, è fidanzata”