Gosens a DAZN: “Vogliamo dare gioia ai nostri tifosi”

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta e realizzatore del gol del definitivo 2-0 ai microfoni di DAZN.

Gosens di dice contento per il gol e per la vittoria:

“Sono contento, quest’anno tutti i palloni che tocco in area vanno dentro. Sono contentissimo soprattutto per la vittoria, che conta tantissimo per il campionato. Sono felice di aver dato il mio contributo con il gol”.

La stagione è ancora lunga.

“Noi vogliamo pensare partita dopo partita. Abbiamo vinto sette gare di fila ed è un bel segnale, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Vogliamo dare una gioia alla nostra gente”.

L’Atalanta stava subendo troppi gol, oggi invece il clean sheet.

“Sì, finalmente. Contro il Sassuolo Gollini aveva fatto una grandissima partita e aveva preso gol alla fine. Oggi abbiamo fatto bene soprattutto in difesa, loro hanno tirato solo da fuori, per il resto non hanno creato tante opportunità. Siamo felici perché in settimana abbiamo lavorato su questo”.

Nel secondo tempo l’Atalanta è stata più affamata: che è successo all’intervallo?

“Abbiamo detto che nel secondo tempo poteva esserci un calo perché c’è caldo. Noi siamo usciti bene e abbiamo fatto due gol”.

