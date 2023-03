Juric: “Dobbiamo migliorare, ma abbiamo creato. Peccato per il gol mancato”

Le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta in casa contro contro il Napoli.

Le parole dell’allenatore del Torino, Ivan Juric a Dazn, dopo la sconfitta con il Napoli

“La squadra ha fatto tante ottime cose, peccato per il gol mancato perché abbiamo creato qualcosa sia sull’1-0 che sul 2-0, poi a loro non si può concedere nulla. Per noi è importante affrontare giocatori così, dobbiamo migliorare ma è tanto merito loro. Il Napoli è una corazzata con un allenatore che li fa giocare bene, ha il mix che serve a una squadra per essere perfetta. Il primo gol lo abbiamo regalato, poi abbiamo preso il palo e se i partite così ti gira male allora poi diventa difficile. Sanabria è un ottimo giocatore, poi dipende sempre contro chi giochi, oggi contro Kim era difficile ma lo sarebbe per chiunque, peccato per quel palo perché si era mosso bene“.Tuttomercatoweb.

Fonte foto: YouTube HVeronaFC

