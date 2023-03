Torino-Napoli, Spalletti: “Grande prova di maturità”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto dopo la gara degli azzurri contr il Torino vinta per 0-4.

Il Napoli ha battuto il Torino siglando un sontuoso poker ed il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara.

“È vero che Victor Airlines è la nuova compagnia aerea del Napoli? Di testa è bravissimo e diventa imprendibile. I ragazzi ancora una volta mi hanno dato una dimostrazione di maturità quando poteva esserci un momento di calo ed invece non è stato così. C’è un detto napoletano che dice ‘Chi ha fame non tiene sonno’, è proprio così. “Sulla terza rete sono stati bravi tutti. Non c’è stato solo il tacco di Kvara, ma bravo anche Di Lorenzo che ha fatto una partita stratosferica. Ha fatto un paio di pressioni da campione extraterrestre.”

Poi su Kim, Anguissa e Di Lorenzo

“L’aggressione che fa Kim non è facile da trovare, l’ho visto fare a pochi calciatori prima di lui. Io scelgo sempre di volta in volta. I ragazzi fanno bene a manifestare le loro intenzioni. Anche Anguissa e Di Lorenzo hanno la qualità di farsi trovare sempre dentro al gioco, questa continuità, questa aggressione come quella di Kim che non sono facili da trovare. Allora te ne privi difficilmente. Io ho visto fare queste cose che fa Kim a pochi giocatori.”

Sulla gara afferma:

“Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Come l’Atalanta, abbiamo affrontato con le stesse caratteristiche e qualità dell’avversario. I ragazzi hanno vinto una grande partita in maniera meritata. E’ lo stesso discorso di sempre: ho qualche timore, c’è la partenza dei nazionali e sono cose che possono disturbare e ti fanno essere meno pronto, invece la reazione è stata micidiale. Abbiamo preso un vantaggio verso qualcuno e l’abbiamo portata a casa.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

