Il Corriere dello Sport riporta che in 24 ore sono stati venduti circa 50mila biglietti per la sfida di campionato tra Napoli e Milan.

In occasione di Napoli-Milan, sfida di campionato che andrà in scena il prossimo 2 aprile, sarebbero già stati venduti circa 50mila biglietti.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“polverizzare cinquantamila biglietti in meno di ventiquattro ore per la prima sfida in Serie A. Numeri impazziti, il sold-out è dietro l’angolo e magari già raggiunto: ieri mattina sul mercato c’erano poche scorte di settori inferiori e ciò significa che l’entusiasmo non si ferma e non si fermerà anche in Champions. Ancora con il Milan: centomila seguaci del Napoli in sedici giorni allo stadio di Fuorigrotta, più un bel po’ di milanisti nel settore Ospiti.”

