Scontri Napoli-Eintracht, il Comune chiede un risarcimento danni

Il Comune di Napoli avrebbe chiesto un risarcimento danni dopo gli scontri avvenuti in città in occasione della sfida conto l’Eintracht.

Nei giorni scorsi, in occasione della sfida di Champions League, sono avvenuti degli scontri tra alcuni tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il Comune di apoli avrebbe chiesto un risarcimento sia alla UEFA si alla Germania per i danni avvenuti in città.

Ecco quanto riportato:

“bisognerà pagare i danni, ai commercianti e all’Anm, che ha avuto cinque bus danneggiati, aveva detto giovedì il sindaco Manfredi a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. E al Comune di Napoli ci si organizza in tal senso. Dalle parole presto si potrebbe passare ai fatti chiamando in causa diverse realtà.”

Sempre secondo il quotidiano tutto ciò sarebbe “iniziativa politica del presidente della Commissione Protezione Civile, Nino Simeone, che ha scritto al primo cittadino preannunciandogli la presentazione, nel prossimo consiglio comunale del 22 marzo, mercoledì, di un ordine del giorno in merito alla richiesta di risarcimento dei danni, materiali e di immagine, che la nostra città ha subito a seguito della guerriglia urbana verificatasi in occasione dell’incontro calcistico Napoli–Eintracht Francoforte”.

