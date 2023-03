Torino, infortunio per Miranchuk alla vigilia della gara con il Napoli

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il centrocampista del Torino Aleksey Miranchuk ha riportato un infortunio muscolare.

Il centrocampista del Torino Aleksey Miranchuk deve fare i conti con un infortunio muscolare. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi direttamente dal sito della Società granata. Il giocatore non farà parte dunque dei convocati in occasione della sfida contro il Napoli, in programma domani pomeriggio alle ore 15.

Secondo quanto si legge Aleksey Miranchuk ha riportato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. Ancora non si hanno informazioni sui tempi di recupero, che saranno valutati con il tempo.

Di seguito il comunicato della Società granata:

“Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio.”

Fonte foto: Instagram, @miranchuk

