Napoli, il report dell’allenamento in vista del Torino

Alla vigilia della sfida contro il Torino il Napoli di Luciano Spalletti ha preso parte alla quotidiana seduta di allenamento.

Manca un solo giorno alla sfida di campionato tra Napoli e Torino ed anche alla vigilia del match gli azzurri sono scesi in campo per effettuare la quotidiana seduta di allenamento. Il portiere Davide Marfella non sarà tra i convocati per la suddetta sfida a causa di una tendinopatia. Diego Demme intanto ha continuato a svolgere terapie, mentre Giacomo Raspadori ha effettuato un lavoro personalizzato in campo.

Di seguito il report della SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme ha fatto terapie. Marfella non prenderà parte alla trasferta di Torino per una tendinopatia.”

📌 Report allenamento https://t.co/zmfjPwt678 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2023

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

