UFFICIALE – Torino-Napoli, i convocati di Spalletti

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati in occasione della sfida contro il Torino che andrà in scena domani.

Napoli e Torino si sfideranno nella giornata di domani alle ore 15 e pochi minuti fa la Società partenopea ha diramato la lista dei convocati per tale occasione.

Tra essi non figura il nome di Davide Marfella, il terzo portiere della squadra che sta attualmente combattendo contro una tendinopatia, che lo ha costretto a saltare anche l’odierna seduta di allenamento. Un altro giocatore non presente i lista è l’attaccante Giacomo Raspadori. Quest’ultimo non è ancora guarito del tutto dal suo infortunio muscolare che lo costringe ad essere fermo i box ormai da un mese. Terzo ed ultimo assente per la sfida di domani pomeriggio: il centrocampista Diego Demme. Anche quest’ultimo è alle prese con un affaticamento muscolare.

Di seguito la lista degli azzurri convocati:

