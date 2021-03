Aurelio De Laurentiis ricarica la squadra mostrando tutta la sua vicinanza

Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis si è recato negli spogliatoi per dare carica alla squadra nel pre-partita e per complimentarsi nel post-partita.

Aurelio De Laurentiis non fa a meno di far sentire la sua presenza a tutta la squadra, il gesto del patron è stato apprezzato da tutti i ragazzi.

“De Laurentiis sapeva che il match contro il Benevento non sarebbe stato così semplice per la squadra, proprio per questo motivo ha deciso di mostrargli la sua vicinanza.

Il presidente si è recato personalmente negli spogliatori prima dell’inizio partita contro il Benevento per motivare e caricare la sua squadra. Inoltre il patron ha assistito alla partita dagli spogliatoi, potendo gioire a fine sfida per la meritata vittoria degli azzurri.

A fine partita De Laurentiis non ha potuto fare a meno di ritornare a parlare con i suoi ragazzi per complimentarsi ed esultare con loro per i tre punti guadagnati”.

