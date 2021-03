Una boccata d’ossigeno per Gattuso, tre punti importanti

Il Corriere della Sera stila sulla vittoria del Napoli contro il Benevento di ieri al Maradona, una boccata d’ossigeno per Gattuso che allontana le diatribe.

Gattuso può finalmente tirare un sospiro di sollievo, a seguito di queste settimane complicate, allontana le diatribe guadagnando tre punti in casa contro il Benevento.

Il Napoli di Gattuso torna alla vittoria, a seguito di una settimana carica di diatribe per l’eliminazione dall’Eurpoa League.

Il tecnico avvantaggiato dal ritorno in campo di Mertens e Ghoulam ha un solo obiettivo: portare a casa il risultato, battendo così il Benevento 2-0. Una boccata d’ossigeno che allontana temporaneamente le continue voci sul suo futuro al Napoli; dunque il destino di Gattuso è in bilico, la panchina non del tutto traballante fa placare le voci sui ritorni in sella di protagonisti del passato.

Nonostante la segretezza, che potrebbe susseguirsi anche in futuro per i prossimi match, un evento isolato non è sufficiente per tirare le conclusioni, ma potrebbe essere la strada giusta da intraprendere per un futuro più sereno.

