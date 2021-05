Auriemma attacca: “Tifosi ignoranti, accaniti contro Gattuso è vergonoso”

Auriemma attacca i tifosi accaniti contro Gattuso

Ultime calcio Napoli – Raffaele Auriemma nel suo consueto appuntamento con l’editoriale via Youtube ha espresso il suo risentimento verso quei tifosi accaniti contro Gattuso. Di seguito le sue parole.

Auriemma:

“Tutti quelli che ancora oggi leggo scrivere delle scempiaggini, tipo “Gattuso ha sbagliato i cambi”, si sono iscritti e hanno vinto un corso a Coverciano? Ma allora dite pure che gli puzza l’alito, che ha i piedi storti… C’è un accanimento nei confronti di Gattuso ed è una cosa vergognosa per il tifo napoletano, che ha sempre amato chi fa parte della squadra. Non vedo l’ora che finisca il campionato così Gattuso, finalmente per lui, se ne andrà. Me lo auguro perché ci sono dei tifosi ignoranti, che amano odiare la gente, non se lo meritano uno leale e bravo come Gattuso. E sarà anche complicato che rimanga qualora De Laurentiis decidesse di inseguirlo”.

