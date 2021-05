Vigorito contro Mazzoleni: “Ammazza le squadre del Sud!”

Il portale fanpage.it riporta le parole del presidente del Benevento Vigorito contro l’arbitro Mazzoleni.

Vigorito non contiene la rabbia nei confronti di Mazzoleni al VAR:

“Dal rigore del possibile pareggio al rigore annullato per intervento del Var. Il Benevento perde in casa lo scontro salvezza con il Cagliari (1-3) e il presidente, Vigorito, va su tutte le furie per la decisione di Mazzoleni, il cui intervento dalla cabina di regia s’è rivelato decisivo per indurre l’arbitro alla revisione dell’episodio a bordo campo e alla revoca del penalty inizialmente assegnato. Cosa è successo? In seguito a un contatto tra Asamoah e Viola (che avviene all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore dei sardi), Doveri fischia la massima punizione per i campani. La gioia dei padroni di casa durerà poco, il conciliabolo tra campo e sala VAR è un brutto presagio per i giallorossi che trattengono il fiato quando il direttore di gara si reca al monitor della moviola. L’esito è ferale, beffardo e scatena la rabbia del Benevento.

Il rigore? Le immagini dicono quello che hanno visto in tutta Italia, tranne Mazzoleni – le parole durissime del massimo dirigente dei sanniti nell’intervento in diretta Tv a Sky -. Mi sono arrivati tantissimi messaggi: quando vogliono ammazzare una squadra del Sud, c’è Mazzoleni al Var.

Cosa è successo? In seguito a un contatto tra Asamoah e Viola (che avviene all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore dei sardi), Doveri fischia la massima punizione per i campani. Dalle immagini e, più ancora, dal frame incriminato si nota come il centrocampista sardo, nel tentativo di ostacolare il movimento dell’avversario, allunghi la gamba sinistra e scivolando urti con il ginocchio contro quello di Viola. Sbilanciato, cade in area. È rigore? Così sembra ma la gioia dei padroni di casa durerà poco, il conciliabolo tra campo e sala VAR è un brutto presagio per i giallorossi che trattengono il fiato quando il direttore di gara si reca al monitor della moviola. L’esito è ferale, beffardo e scatena la rabbia del Benevento.

Tutta l’Italia tranne Mazzoleni hanno visto che era rigore – aggiunge Vigorito -. Non sa neanche guardare la televisione. Questi signori se ne devono andare dal calcio. È una vergogna quello che è successo, adesso mi mandassero dove vogliono. Non so neanche se rimarrò nel mondo del calcio.

