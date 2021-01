Gattuso a Sky: “Si leggono troppe stron***te, Napoli piazza difficile!”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni di SkySport ha parlato della piazza napoletana.

Gattuso paragona quella napoletana alla piazza romana, dove convergono molte radio e siti dedicati.

“Al giorno d’oggi si dovrebbe smanettare meno, si leggono troppe cose sui telefonini. Giocare in una piazza come Napoli o Roma è difficile per le tante radio ed i tanti siti che ci sono. Noi dobbiamo pensare al campo invece di leggere stronzate. Possiamo ancora migliorare se restiamo sul pezzo.”

