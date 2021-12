Auriemma: “Dall’Olympiakos offerta bassissima per Manolas”

Il club greco vuole il giocatore ma a cifre troppo basse

Raffaele Auriemma in un suo intervento a Tele A ha parlato di Kostas Manolas. Stando a quanto riferito dal giornalista l’Olympiakos avrebbe fatto un’offerta al Napoli per il difensore ma a cifre veramente troppo basse.

Queste le sue parole:

“Sono in contatto continuo con chi sta cercando di chiudere l’operazione che porterebbe il difensore ex Roma all’Olympiakos. Marinakis, presidente della società greca, ha un grande feeling con il centrale. La società greca ha offerto al Napoli tre, massimo quattro milioni di euro: non vogliono dare di più al Napoli per Manolas. Io sono convinto che se il difensore tornerà in Grecia starà finalmente bene. La società campana potrebbe quindi fare una minusvalenza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il Napoli ha un accordo con Mandava, possibile arrivo in anticipo”

Spalletti su Osimehn: “I tempi possono accorciarsi, vedremo che riposte darà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marina La Rosa racconta la fine del matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili”