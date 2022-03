Auriemma: “Insigne non rende più come prima, contro l’Atalanta metterei Lozano”

Il giornalista dice la sua sul momento del presto ex capitano del Napoli

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo di fede partenopea, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di ‘Club Napoli All News’, in onda su TeleclubItalia. Nel suo intervento ha parlato del momento di Lorenzo Insigne.

Queste le sue parole:

“Insigne non è in condizioni di giocare, non può essere al top né mentalmente né fisicamente. Credo che giocherà Lozano, anche se non so se al posto di Insigne o di Politano. Senza Osimhen, che è l’unico in grado di fare la ripartenza veloce, servono gli strappi del messicano che, è vero che torna venerdì, ma a 26 anni un jet lag lo può smaltire in fretta.

Lozano lo metterei al posto di Insigne, che non ti da più ciò che ti dava come prima. Considerando che l’esterno a destra dell’Atalanta sale molto, Insigne sa coprire e non gli chiederemmo niente di più. Dunque, davanti dovrebbero esserci Lozano a destra, Mertens al centro ed Insigne a sinistra“.

