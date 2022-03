Napoli: preoccupano le condizioni di Piotr Zielinski, le ultime

La situazione del polacco preoccupa Spalletti

Le condizioni di Piotr Zielinski tengono con il fiato sospeso in casa Napoli. Sky Sport riporta che c’è preoccupazione per il centrocampista polacco, reduce da un infortunio con la sua Nazionale nei minuti finali della partita vinta contro la Svezia. Al momento non c’è un quadro chiaro della situazione e lo staff sanitario del club azzurro partenopeo attende notizie, nella speranza di avere il giocatore a disposizione per la gara di domenica contro l’Atalanta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scotto: “Olivera ha detto sì al Napoli, Ketelaere è un calciatore interessante

Qatar 2022: Piotr Zielinski si è infortunato durante Polonia-Svezia.

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Lamorgese; flusso cala, 5.600 in centri accoglienza