Auriemma: “Inter come il Napoli, mi presero per pazzo quando parlai di crisi post-scudetto”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha commentato la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan: “Prime 5 giornate dell’Inter, due vittorie, due pareggi, una sconfitta. A Pressing mi presero per pazzo quando dissi che i nerazzurri rischiavano di vivere la stessa crisi di appagamento post scudetto del Napoli. Azzurri secondi in classifica ad un punto dal Torino capolista: se Conte continuerà a trasmettere concentrazione e carattere, allora anche i partenopei potranno lottare per il titolo”.

