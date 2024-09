La Gazzetta dello Sport – ADL ha creduto in Conte, non si è fidato di nessuno

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul valore di Antonio Conte, come allenatore. Il tecnico ha confermato ancora una volta le sue grandi capacità: “L’altra sera, a Torino contro la Juve, Conte ha dimostrato una volta di più di essere un grande allenatore.

Bravo Aurelio De Laurentiis a credere in Conte, a non fidarsi delle voci su un allenatore in fase calante. Gli è costato un po’ caro, perché Conte sul mercato è esigente, però lo 0-0 di Torino ha detto che il Napoli può correre per lo scudetto, dato il quadro di estrema incertezza. Non c’è una squadra dominante, non ancora. Oggi il Napoli è davanti alla Juve, all’Inter e al Milan, secondo assieme all’Udinese dietro al Torino capolista”.

