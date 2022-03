Auriemma: “Sicuramente qualche club di Premier League penserà ad Osimhen”

Raffaele Auriemma parla di Osimhen

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Se Osimhen continua a giocare così, segnando tantissimo sino a fine stagione, qualche importante club di Premier League che ha bisogno di un centravanti, purtroppo, non ci penserà sue due volte ad offrire ad Aurelio De Laurentiis tutto quello che il presidente chiederà, come cifre, per privarsi del nigeriano”, ha commentato il conduttore radiofonico”.