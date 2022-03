Spalletti assente all’allenamento odierno del Napoli: il motivo

Spalletti assente all’allenamento del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli – Spalletti assente all’allenamento odierno del Napoli a Castel Volturno.

Spalletti assente a Castel Volturno: il motivo

Il motivo dell’assenza del tecnico è spiegata dall’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno:

“Non c’è oggi perché è un po’ influenzato, così come ieri. Considerando che c’è la sosta, mancano 10 azzurri. Impegnati in 8 nelle qualificazioni mondiali con tante sfide successive. Una quindicina di presenti, con alcuni acciaccati. Cresce intanto la condizione di Malcuit per sostituire Di Lorenzo: settimana prossima potrebbe tornare in gruppo. Altrimenti se non sarà pronto, giocherà Zanoli. Non ci sono particolari apprensioni invece per le condizioni di Anguissa: avrà un po’ di giorni per prepararsi al meglio ma a Bergamo con l’Atalanta ci sarà”.

