Auriemma su Insigne: “Ormai è in uscita, mi aspetto un gennaio senza la sua presenza”

In diretta ai microfoni di Teleclub Italia è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, che ha espresso la sua opinione in merito al caso del rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“È lecito attendersi un gennaio senza il capitano che è un calciatore in uscita. Se offrissero 20 milioni, il Napoli può fare festa. Ma c’è anche la possibilità che resti fino a giugno perdendolo a zero perché da gennaio il cartellino è, di fatto, in mano al calciatore”.

