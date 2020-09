Avellino – Preso quattro giovanissimi

Avellino – 4 rinforzi per la categoria giovanile dal New Team San Giovanni.

Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi: anche la scuola calcio “New Team San Giovanni” del Direttore Sportivo Gennaro Ciotola inizia a scaldare i motori con il chiaro intento di cedere tanti ragazzi di varie annate a club professionistici. Dopo aver ceduto Marmolino per l’Under 15 la stessa società di San Giovanni a Teduccio (NA) ha ceduto ben 4 giovani (tutti del 2004) all’Avellino calcio che li inserirà nella categoria Under 17 Serie C allenata dal neo-tecnico Roberto Filarmonico pronto a migliorare, e non sarà facile, la deludente stagione vissuta dalla stessa categoria nella scorsa stagione.

I ragazzi che vestiranno la maglia biancoverde sono i seguenti: Antonio Mele, ruolo portiere, Salvatore Colurciello, ruolo centrocampista, Antonio Tammaro, anch’egli centrocampista e, infine, Giuseppe Caldiero attaccante esterno. Nella scorsa stagione i cinque nuovi “LUPI” hanno militato nella categoria Under 16 Regionali della New Team allenati da mister Alfredo Fisichella e al momento dello stop ai campionati, causato dal Covid-19, la squadra era prima in classifica.