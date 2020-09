Passaporto Suarez – Anche Gassman contro la polemica

Secondo Gassman, cittadino onorario di Napoli, si è detto disgustato dallo sdegno contro i tempi di concessione del passaporto italiano all’attaccante in orbita Juventus:

“Il calciomercato entra nel vivo e il possibile arrivo dell’attaccante blaugrana in Italia domina le scene. Così l’attore ha espresso in un tweet la sua opinione sul caso

Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri ,che pagano le tasse,non può avere la cittadinanza, che “purtroppo” ,un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere il passaporto italiano prima di ottobre, un leggero senso di schifo mi sopraggiunge.

Il tweet scatena la rete e divide i follower: “L’acquisizione cittadinanza per matrimonio nulla ha a che vedere con i casi evidenziati. Le norme possono essere non condivisibili ma mischiare le pere con le mele non le fa onore “, il commento di un’utente contrariata. Ma altri ribattono che “Gli sportivi in generale hanno questo privilegio” e che “sarebbe meglio che fosse così per tutti”. Insomma, ancora una volta lo sport si intreccia con la politica. E parte la polemica…”

