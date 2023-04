Corriere dello Sport – Rinnovo Kvara, dialogo a fine stagione: non c’è ansia né fretta.

Il Napoli sta lavorando anche ai rinnovi e dopo Meret, Juan Jesus, Lobotka e Rrahmani è tempo anche di definite l’accordo per Di Lorenzo e, secondo il quotidiano, anche di blindare Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente del georgiano prima della sfida contro il Milan:

“E’ stato un confronto garbato, esplorativo, per ribadirsi concetti già chiari: il Napoli vuole tutelarsi, è disposto a prolungare di un anno l’attuale contratto del georgiano, dal 2027 al 2028, con meritato aumento di stipendio dopo un’annata da applausi. Serviranno nuovi confronti ma non ci sono ansie e non c’è fretta. Appuntamento a fine stagione”.

Fonte foto: Flickr.com

