Tuttosport – Juve, obiettivo Giuntoli in estate: ADL lo blinda facendo valere l’anno di contratto.

La Juventus è agguerrita, nel mirino di Elkann c’è Cristiano Giuntoli, l’attuale ds del Napoli. Aurelio De Laurentiis sa bene che dovrà blindare quanto prima il ds, che è attualmente un punto fermo della società azzurra. D’altro canto i bianconeri, dopo la tempesta che li ha implicati nell’Inchiesta Prisma, hanno voglia di programmare il futuro, per ricostruire la squadra secondo i criteri di sostenibilità che sta dimostrando di rispettare, Giuntoli, in azzurro. “ADL però, non è d’accordo su questa soluzione e certamente farà valere l’anno di contratto che lega ancora Giuntoli al Napoli per proseguire nel progetto tecnico in testa al quale ci sarà ancora sulla panchina Spalletti”.

Fonte foto: Sky

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’avv. Lubrano: “Revoca scudetto Juventus 2019? Vi dico le tempistiche”

Napoli, importanti novità da Castel Volturno: il report, le condizioni dei tre infortunati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Videogiochi e cultura pop: come i giochi stanno influenzando la musica, il cinema e la televisione